Нерадивый папаша из Мордовии погасил перед Новым годом алиментный долг на детей в 764 тысячи рублей

Как сообщает Служба судебных приставов по РМ, нерадивый многодетный отец из Атюрьевского района рассчитался с алиментным долгом перед тремя сыновьями незадолго до Нового года. Алиментщик, находившийся несколько месяцев в розыске, перечислил в пользу детей 764 тысячи рублей.

Два исполнительных производства о взыскании с гражданина алиментов находятся на исполнении более 3 лет. Все это время многодетный папаша регулярно менял место работы. С последнего места трудоустройства он уволился в ноябре прошлого года. С тех пор выплаты алиментов прекратились. По аресту счетов в 2023 году в пользу его детей было перечислено лишь 25 тысяч рублей. В республике мужчина не проживал, на связь с приставами не выходил.

Ввиду длительной невыплаты алиментов должника объявили в розыск. Установить новый адрес его проживания удалось благодаря обращению «беглеца» в МФЦ подмосковного города Галицино с заявлением о смене места регистрации. Уже в ходе визита в службу судебных приставов Московской области должник узнал о том, что находится в розыске, и в короткие сроки погасил всю задолженность.