Ранее судимый 43-летний житель Саранска выслушал приговор суда за мошенничество в особо крупном размере

По данным следствия, в июне 2020 года жительница Самары купила у фигуранта дела автомобиль марки «Mazda CX-5», передав ему деньги в сумме 1,1 млн рублей. В декабре 2020 года женщине стало известно, что свидетельство о регистрации транспортного средства на приобретенный ею автомобиль является поддельным, а идентификационный номер не соответствует номеру, присвоенному заводом-изготовителем.

В результате этого сотрудниками полиции в установленном законом порядке данный автомобиль был изъят, его регистрационный учет в органах ГИБДД прекращен. Кроссовер был передан другому лицу для дальнейшей транспортировки в Германию.

По информации прокуратуры РМ, суд отменил условный срок по предыдущему приговору за аналогичные преступления и приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей в полном объеме.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.