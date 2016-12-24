В Мордовии за последние пять лет личным составом МЧС ликвидировано почти 14 тысяч пожаров

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Об этом глава Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков сообщил в ходе торжественного мероприятия в ГУ МЧС по РМ.
«Профессия «Спасать жизни» заслуженно считается одной из самых уважаемых в нашей стране. Это тяжёлый труд, связанный с постоянным риском и обеспечением безопасности жителей нашей республики.
За последние пять лет в Республике Мордовия личным составом МЧС России ликвидировано 13 887 пожаров, принято участие в ликвидации последствий 2750 дорожно-транспортных происшествий, а также в ходе природных явлений и стихийных бедствий спасена 341 человеческая жизнь и материальные ценности жителей республики на сумму 593 млн. 226 тыс. рублей.
Сегодня от лица Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова и регионального Правительства поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником – Днём спасателя!
Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам МЧС России доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в вашей нелегкой, благородной службе! С праздником! И с наступающим Новым годом!»
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