В Мордовии за последние пять лет личным составом МЧС ликвидировано почти 14 тысяч пожаров

Об этом глава Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков сообщил в ходе торжественного мероприятия в ГУ МЧС по РМ.

«Профессия «Спасать жизни» заслуженно считается одной из самых уважаемых в нашей стране. Это тяжёлый труд, связанный с постоянным риском и обеспечением безопасности жителей нашей республики.

За последние пять лет в Республике Мордовия личным составом МЧС России ликвидировано 13 887 пожаров, принято участие в ликвидации последствий 2750 дорожно-транспортных происшествий, а также в ходе природных явлений и стихийных бедствий спасена 341 человеческая жизнь и материальные ценности жителей республики на сумму 593 млн. 226 тыс. рублей.

Сегодня от лица Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова и регионального Правительства поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником – Днём спасателя!

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам МЧС России доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в вашей нелегкой, благородной службе! С праздником! И с наступающим Новым годом!»