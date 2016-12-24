Мамы молодых офицеров из Мордовии доставят в зону СВО груз для бойцов из республики

В Мордовии сформирован очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции, отправку которого при поддержке «Единой России» организовало волонтерское движение «По ZOVy сердца».

В состав груза вошли маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания длительного срока хранения, нательное и постельное белье, и конечно, сладости к новому году и письма с поздравлениями. Их старательно и от всей юной души для солдат и военных врачей написали ученики школ Темниковского района.

В сборе необходимых вещей и подарков участвовали партийцы «Единой России» и жители из разных уголков республики, а также коллективы детских садов и школ.

Груз, который вызвались сопровождать мамы молодых офицеров из Мордовии, будет доставлен в 88-ю роту материального обеспечения.