Мамы молодых офицеров из Мордовии доставят в зону СВО груз для бойцов из республики

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
В Мордовии сформирован очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции, отправку которого при поддержке «Единой России» организовало волонтерское движение «По ZOVy сердца».
В состав груза вошли маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания длительного срока хранения, нательное и постельное белье, и конечно, сладости к новому году и письма с поздравлениями. Их старательно и от всей юной души для солдат и военных врачей написали ученики школ Темниковского района.
В сборе необходимых вещей и подарков участвовали партийцы «Единой России» и жители из разных уголков республики, а также коллективы детских садов и школ.
Груз, который вызвались сопровождать мамы молодых офицеров из Мордовии, будет доставлен в 88-ю роту материального обеспечения.
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