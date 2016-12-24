В МВД по РМ сотрудникам и ветеранам ведомства вручили сертификаты о единовременной выплате на приобретение или строительство жилья

В МВД по РМ сотрудникам и ветеранам ведомства вручили сертификаты о единовременной выплате на приобретение или строительство жильяРепортер
Сегодня, 27 декабря, в МВД по РМ состоялось торжественное вручение сертификатов о единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилья сотрудникам и ветеранам ведомства.
«В качестве поощрения для Министерства внутренних дел Мордовии, для действующих сотрудников и наших ветеранов руководством МВД России было принято решение о дополнительном выделении единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения. Вдвойне приятно, что в этих семьях воспитываются по трое и более детей. Это приятное событие в преддверии Нового года и очередное подтверждение того, что наша республика не обделена вниманием федерального ведомства. И мы стараемся не подвести, показывая хорошие результаты служебной деятельности», - отметил Министр внутренних дел региона генерал-майор полиции Юрий Поляков.
Семьи старшего эксперта ЭКЦ МВД майора полиции Сергея Еремина, водителя-сотрудника автохозяйства ведомства старшего прапорщика внутренней службы Максима Киушкина, бывшего сотрудника УГИБДД МВД лейтенанта полиции (в отставке) Александра Хантова из рук Министра Юрия Полякова получили соответствующие сертификаты. Уже в начале следующего года счастливые получатели выплат смогут приобрести на них новое жилье и справить новоселье.
Как отмечается в информации МВД по РМ, вопросы социального обеспечения сотрудников органов внутренних дел находятся на контроле центрального и регионального руководства ведомства. Так, в октябре этого года в Саранске сдан в эксплуатацию 96-квартирный жилой дом для полицейских, построенный на федеральные средства. За последние три года около 30 семей сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Мордовии улучшили свои жилищные условия путем получения единовременной социальной выплаты на общую сумму более 90 миллионов рублей.
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