Проект из Мордовии стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации ЗОЖ»

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Общественная палата России подвела итоги конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации». В нем участвовали свыше 9 тысяч проектов из 89 регионов нашей страны.
В номинации «Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями» победил мордовский инклюзивный проект «Рыбалка без границ». Благодаря ему в республике оборудовали места для рыбалки и создали условия для проведения соревнований среди людей с инвалидностью.
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Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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