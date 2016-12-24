Проект из Мордовии стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации ЗОЖ»

Общественная палата России подвела итоги конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации». В нем участвовали свыше 9 тысяч проектов из 89 регионов нашей страны.



В номинации «Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями» победил мордовский инклюзивный проект «Рыбалка без границ». Благодаря ему в республике оборудовали места для рыбалки и создали условия для проведения соревнований среди людей с инвалидностью.