В Мордовии суд арестовал экс-директора ФБУ «Мордовский ЦСМ»

По информации из Ленинского районного суда Саранска, бывшему директору ФБУ «Мордовский ЦСМ» 44-летнему Николаю Ерганжиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он подозревается в превышении должностных полномочий и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в сентябре 2022 года Ерганжиев фиктивно принял некоего гражданина на работу водителем автомобиля и по совместительству на должность «ведущего юрисконсульта». А в ноябре 2022 года разносторонний работник стал в организации еще и советником директора, тоже по совместительству.

В действительности, этот товарищ фактически возложенные на него должностные обязанности не исполнял. Несмотря на это, директор Ерганжиев в период с сентября 2022 года по июль 2023 года выплачивал фиктивно принятому на работу гражданину зарплату – всего на сумму более миллиона рублей. И делал это группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами ФБУ «Мордовский ЦСМ», а также с использованием своего служебного положения.

Таким образом, организации был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании Ерганжиев и его защитники возражали против ареста ввиду отсутствия оснований для избрания меры пресечения. При заключении подозреваемого под стражу суд учел ряд обстоятельств, в том числе, что он может скрыться от следствия и суда.

Постановление в законную силу не вступило.