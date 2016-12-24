По нацпроекту на поддержку бизнеса в Мордовии в следующем году направят почти 28 миллионов рублей

Как сообщает Минэкономики РМ, стала известна сумма, которую направят на поддержку бизнеса Мордовии в 2024 году. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регион в качестве субсидий из федерального бюджета получит 27,6 млн рублей.



Средства будут направлены на реализацию программ поддержки самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей.







