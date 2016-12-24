В Мордовии в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции выявили более 50 нарушений водителей пассажирского транспорта

Госавтоинспекция Мордовии подвела итоги операции «Перевозчик». За время проведения рейдовых мероприятий было проверено более 300 автобусов, а также водители, осуществляющие перевозку пассажиров. Выявлено более 50 нарушений допущенных водителями, а также должностными и юридическими лицами, ответственными за осуществление перевозок пассажиров.

Самое частое нарушение – управление транспортными средствами с техническими неисправностями, либо в конструкцию которых незаконно внесены изменения. Кроме того, в ходе проверки были выявлены и другие нарушения, среди которых – разговор по мобильному телефону во время движения, нарушение правил применения ремней безопасности, высадка и посадка пассажиров в неустановленных для этого местах и другие.

В 05:30 на улице Волгоградская в Саранске инспекторами ДПС был остановлен водитель, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 16, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный материал за отказ от прохождения мед освидетельствования.

В рамках проведения мероприятия сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции совместно с представителями министерства здравоохранения в Саранске проведены проверки состояния утомляемости и самочувствия водителей пассажирского транспорта.