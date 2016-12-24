В Мордовии 36-летняя женщина признана виновной в разбойном нападении на 92-летнюю пенсионерку

По информации МВД по РМ, в октябре этого года в дежурную часть полиции города Рузаевки из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации с множественными телесными повреждениями местной жительницы 1931 года рождения.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастную к совершению противоправного деяния - жительницу города Рузаевки.

В ходе дознания выяснилось, что вечером 1 октября работавшая дворником женщина на пьяную голову решила поживиться деньгами у пенсионерки, проживающей в частном доме на улице Луначарского в Рузаевке. Она несколько раз общалась с бабушкой и знала, что та проживает одна.

Пожилая женщина без опасения открыла дверь и услышала от незваной гостьи требования выдать деньги. В ответ на отказ, злоумышленница грубо толкнула хозяйку внутрь коридора, пенсионерка потеряла равновесие и упала на пол. Фигурантка несколько раз ударила бабушку ногой в грудь и по ребрам, и продолжала требовать деньги. Но жертва не соглашалась. Так и не получив наличность, злоумышленница прошла в одну из комнат, где с тумбы забрала мобильный телефон и скрылась.

Оперативники задержали виновницу расправы в Рузаевке. При досмотре у нее был обнаружен похищенный телефон, который она предполагала продать. Вину в содеянном женщина признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.