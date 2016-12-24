Музей Победы предлагает жителям Мордовия поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 22 тысяч новогодних открыток. Их создали участники конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» из разных регионов и стран. Среди них – художники разных возрастов, в том числе из нашей республики.
«Каждый из рисунков уникален. Тысячи различных сюжетов, напоминающих о традициях празднования Нового года, стали виртуальными открытками. И мы предлагаем всем жителям России с помощью этих открыток поздравить друг друга с наступающим Новым годом! Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены, добрая традиция посылать поздравительные открытки накануне Нового года объединит всех граждан нашей страны», – отметили в Музее Победы.
Художники придумали и нарисовали открытки специально для конкурса. Среди авторов – юные творцы и опытные профессионалы. Самые лучшие открытки отмечены экспертным жюри и партнерами конкурса, а также пользователями в ходе онлайн-голосования. Итоги конкурса были подведены 15 декабря, а 22 декабря в Музее Победы состоялась церемония награждения.
Ссылка на страницу конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-narisuy-yelku-pobedy-202...
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