В Мордовии ликвидирован подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно с коллегами из Рузаевского района пресекли деятельность местных «бутлегеров».

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в гараже и частном доме жителя Рузаевского района полицейские обнаружили пластиковые емкости с 357 литрами спирта, 278 литров водки, 556 литров коньяка, более 40 литров виски и текилы, винтовые пробки и более 1670 пачек сигарет.

Как установили полицейские, для изготовления спиртосодержащей жидкости житель Мордовии вместе со своей знакомой в соседних регионах приобретал спирт, пустую тару, а также пробки и оборудования для закатывания. После этого спиртное разливалось по бутылкам с наклейками «акционная марка», а не акцизная. Далее продукция упаковывалась в картонные коробки для продажи на территории региона. При этом часть изъятых спиртных напитков мужчина приобрел уже в готовом к реализации виде также на территории соседних субъектов.

В рамках дальнейшей работы полицейские обнаружили немаркированную алкогольную продукцию в нескольких магазинах в Рузаевке, принадлежащих одному индивидуальному предпринимателю.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности местных жителей и лиц, осуществляющих приобретение и реализацию продукцию. Обнаруженная спиртосодержащая жидкость и табачные изделия направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

МВД по РМ обращается с просьбой к гражданам: если вы располагаете информацией о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, сообщите о данном факте в правоохранительные органы.