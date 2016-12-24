В Мордовии ликвидирован подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно с коллегами из Рузаевского района пресекли деятельность местных «бутлегеров».
В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в гараже и частном доме жителя Рузаевского района полицейские обнаружили пластиковые емкости с 357 литрами спирта, 278 литров водки, 556 литров коньяка, более 40 литров виски и текилы, винтовые пробки и более 1670 пачек сигарет.
Как установили полицейские, для изготовления спиртосодержащей жидкости житель Мордовии вместе со своей знакомой в соседних регионах приобретал спирт, пустую тару, а также пробки и оборудования для закатывания. После этого спиртное разливалось по бутылкам с наклейками «акционная марка», а не акцизная. Далее продукция упаковывалась в картонные коробки для продажи на территории региона. При этом часть изъятых спиртных напитков мужчина приобрел уже в готовом к реализации виде также на территории соседних субъектов.
В рамках дальнейшей работы полицейские обнаружили немаркированную алкогольную продукцию в нескольких магазинах в Рузаевке, принадлежащих одному индивидуальному предпринимателю.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности местных жителей и лиц, осуществляющих приобретение и реализацию продукцию. Обнаруженная спиртосодержащая жидкость и табачные изделия направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
МВД по РМ обращается с просьбой к гражданам: если вы располагаете информацией о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, сообщите о данном факте в правоохранительные органы.
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