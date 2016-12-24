Премьер Дмитрий Поздняков вместе с коллегами из Правительства РМ принял участие в благотворительной донорской акции

«Все мы любим Мордовию!»
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Об этом руководитель кабинета министров республики сообщил в телеграм:
«Вместе с Министром здравоохранения Олегом Маркиным и председателем госкомитета по делам молодежи Анастасией Гришневой начали утро с доброго дела — вместе с Дедом Морозом приняли участие в благотворительной донорской акции по сдаче крови. Акция направлена на поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а денежная компенсация за донацию будет пожертвована на благотворительность. Время перед рождественско-новогодними праздниками особенно важно для осуществления добрых дел. Мордовская республиканская станция переливания крови каждый день совершает волшебство, помогая людям, нуждающимся в нашей поддержке. Творите добрые дела и обязательно верьте в чудо, особенно в преддверии новогодних праздников! Ваша помощь может спасти чью-то жизнь».
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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
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