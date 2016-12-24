«Фабрикант» из Казани получил срок за хищение 2,5 миллионов рублей из бюджета Мордовии

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 36-летнего руководителя Фонда поддержки развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» из Казани, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2020 году директор организации в рамках национального проекта заключил с Фондом поддержки предпринимательства РМ договор на оказание образовательных услуг. В рамках соглашения бизнес-школа фигуранта обязалась обучить не менее 150 предпринимателей региона за немалую сумму в 2 миллиона 570 тысяч рублей.
В действительности обучение прошли всего несколько предпринимателей, но в отчетных документах с обучением все значилось в полном ажуре. В результате, бюджетные средства в сумме 2 миллиона 484 тысяч рублей были обвиняемым похищены и израсходованы на личные нужды. Таким образом, бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в особо крупном размере.
Но основании собранных сотрудниками УФСБ материалов на «фабриканта» было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Ленинским районным судом Саранска в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе следствия мужчина вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб государству.
По информации прокуратуры РМ, суд приговорил директора фонда к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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