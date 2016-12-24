В Мордовии инспекторы ДПС помогли дальнобойщику из Саратовской области с ремонтом вставшего транспортного средства

Как сообщает МВД по РМ, при несении службы по маршруту патрулирования на автодороге М5 «Урал» в Зубово-Полянском районе к сотрудникам ГИБДД Владу Сидорову и Александру Бабикову обратился водитель грузового автомобиля из Саратовской области.

Мужчина рассказал, что у него в пути произошла поломка транспортного средства, а самостоятельно отремонтировать фуру без запасных частей просто невозможно. При этом, ближайший населенный пункт находится примерно в 10 километрах от места экстренной остановки.

Инспекторы ДПС съездили за необходимой запчастью в ближайший автосервис и помогли водителю в ремонте большегруза. После устранения поломки мужчина поблагодарил стражей порядка за помощь и продолжил путь.