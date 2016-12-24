Министр внутренних дел России в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска

В преддверии Нового года Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По доброй традиции новогодняя ель в здании МВД России была украшена бумажными шарами, в которых хранились заветные желания детей из разных уголков нашей страны.

Глава ведомства снял один из них и узнал, что Арина из города Саранска мечтает о велосипеде.

«Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась», – сказал Владимир Колокольцев.

Как выяснилось, пятнадцатилетняя Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, а еще играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом.

Уже через несколько дней красивый белоснежный велосипед был доставлен в Саранск. Министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков пригласил Арину вместе с мамой в региональное Министерство и по поручению главы ведомства вручил подарок. Обычно серьезная девочка не скрывала свой радости. Она не удержалась и немного прокатилась на новом велосипеде прямо в кабинете генерала.

«Спасибо Вам огромное, Владимир Александрович за Ваше неравнодушное отношение к детским мечтам! То, что произошло сегодня – это настоящее чудо. Для меня и моих сверстников Вы и все сотрудники полиции являетесь не только примером отваги и мужества, но и воплощением доброты. Я очень хочу быть похожей на Вас для того, чтобы бороться со злом и приносить в мир добро», – сказала Арина.