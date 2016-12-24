В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

В Мордовии под занавес года вот уже 27 лет подряд проходит гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Конкурс стал не только самым любимым жителями региона проектом, но и признан одной из лучших культурных практик по возрождению этнокультурного достояния Мордовии.

Главная тема фестиваля этого года - «С чего начинается Родина?». Участники самодеятельных коллективов рассказали со сцены об уважении к традициям, семье, родному краю, Родине, напомнили о богатстве народных традиций многонациональной Мордовии и самобытности ее народов. В Год педагога и наставника особый акцент был сделан на роль учителя и мастера, всех тех, кто вырастил достойных сынов мордовской земли.

«Шумбрат, Мордовия» объединил в текущем году около четырех тысяч человек. Дебютантами стали более 100 творческих коллективов и исполнителей из 140 городов и населенных пунктов республики. Всего было представлено более 500 номеров, лучшие из которых вошли в гала-концерт. Он состоялся 23 декабря в Республиканском дворце культуры.

Артистов и зрителей приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. Он подчеркнул важность сохранения традиций, культурного наследия мордовского народа и единства его с нашей великой Родиной.

«Шумбрат, Мордовия!» - главный фестиваль республики. Только люди молодые душой могут участвовать в таких мероприятиях, творить! Все вы передаете культурное наследие, которые создавали и берегли наши предки, в будущее!» - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии особо отметил, что сейчас как никогда важно помнить о своих корнях, Родине, учить этому детей. Он поблагодарил всех земляков, которые сейчас стоят на защите интересов нашей страны, и их семьи. В этот день в зале присутствовал уроженец Мордовии Герой России Давид Малыйкин, совершивший подвиг в ходе спецоперации. Зал аплодировал ему стоя, а в его лице всем защитникам Родины. Память павших героев зал почтил минутой молчания.

Руководитель региона вручил государственные награды за заслуги в области культуры и активное участие в фестивале. Директор Районного центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел Кочкуровского района Юрий Ваньков, получивший почетное звание «Заслуженный работник культуры РМ», сказал: «С чего начинается Родина? На этот вопрос легко не ответить, а вот песней - можно! Покуда будем жить - будем воспевать малую родину и нашу Россию!»

Также Глава Мордовии наградил призеров и победителей конкурса в различных номинациях.

«Открытием фестиваля» стал инструментальный ансамбль «Дедовы внуки» Атемарской детской школы искусств Лямбирского района, «Дебютом фестиваля» - коллектив «Карамельки» Центра развития ребенка – детский сад № 7 Саранска.

В номинации «Хранители традиций» победу одержал театр этномоды «Хранители доброй старины» из Торбеевского района, в номинации «27 лет на Фестивале» - народный фольклорный ансамбль «Поюня» из Инсарского района.

За «Верное служение и преданность традициям народного творчества» диплом получила художественный руководитель ансамбля «Гайги вайгель» Кочкуровского района Мария Бояркина, а «Лучшим наставником коллектива-спутника» стал руководитель ансамбля гармонистов детской школы искусств Атяшевского района Валерий Кумакшев.

Также были награждены участники фестиваля в номинации «Семьи героев» - их родные сейчас защищают нашу страну.

Среди муниципальных образований республики с численностью населения до 10 000 человек лауреатом I степени стали творческие коллективы Старошайговского района, гран-при фестиваля завоевали артисты Теньгушевского района.

В номинации «Муниципальные образования с численностью населения свыше 10 000 человек» лауреатом I степени стали творческие коллективы Лямбирского района.

Среди городов Мордовии лауреатом I степени были объявлены артисты Ковылкинского района, а гран-при фестиваля получили коллективы городского округа Саранск.

Каждый коллектив и победитель номинации получил ценный подарок от Главы Мордовии, дети - сладкие новогодние подарки.

Настоящим предновогодним чудом стало исполнение мечты в рамках всероссийской акции «Елка желаний» - на протяжении нескольких лет в преддверии Нового года она проходит по инициативе Президента России по всей стране.

На гала-концерте фестиваля присутствовали участники акции – Данил и Савелий Сысуевы. Их пожелание Глава Мордовии Артём Здунов снял ранее с Елки желаний. Мальчики учатся в саранской школе № 38 и с детского сада занимаются разными видами спорта. Каждую неделю они посещают каток, но собственных коньков у Данила и Савелия нет. Это и стало их мечтой для новогодней Елки желаний.

В этот день их мечта исполнилась – Артём Здунов вручил мальчикам не только коньки, но и клюшки, шайбы и сертификаты на посещение Центра хоккея. Теперь ребята смогут попробовать себя и в этом виде спорта. Сразу после концертной программы братья Сысуевы отправились на каток - опробовать новые коньки.

В канун Нового года все мечты должны сбываться!