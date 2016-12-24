В реализацию 11 проектов по развитию туристической отрасли Мордовии бизнес направил 43 миллиона рублей частных инвестиций

Артём Здунов провел прием граждан
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
На развитие туристической отрасли Мордовии в этом году было выделено почти 86 миллионов рублей грантовых средств. По информации Министерства экономики РМ, на сегодняшний день в ходе реализации инвестпроектов предпринимателями полностью освоен весь объем выделенных субсидий. Помимо грантовых ассигнований, в реализацию 11 проектов бизнесменами было вложено 43 миллиона рублей частных инвестиций.
С помощью субсидий претворяются в жизнь 7 проектов по обустройству пляжей в республике и 4 по развитию инфраструктуры национального маршрута «Зов Торамы». Работы по устройству пляжей, включая земельные работы, обустройство дорожек, монтаж беседок и модулей, спортивных и детских площадок проведены уже в текущем сезоне. Нестационарное пляжное оборудование полностью поставлено и находится на складском хранении у инвесторов.
Открытие всех пляжей планируется с началом нового купального сезона. Рекреационные площадки перед открытием будут дополнительно обследованы комиссией Минэкономики РМ с привлечением специалистов различных ведомств.
Поделиться в соц. сетях:
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления