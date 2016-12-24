В реализацию 11 проектов по развитию туристической отрасли Мордовии бизнес направил 43 миллиона рублей частных инвестиций

На развитие туристической отрасли Мордовии в этом году было выделено почти 86 миллионов рублей грантовых средств. По информации Министерства экономики РМ, на сегодняшний день в ходе реализации инвестпроектов предпринимателями полностью освоен весь объем выделенных субсидий. Помимо грантовых ассигнований, в реализацию 11 проектов бизнесменами было вложено 43 миллиона рублей частных инвестиций.

С помощью субсидий претворяются в жизнь 7 проектов по обустройству пляжей в республике и 4 по развитию инфраструктуры национального маршрута «Зов Торамы». Работы по устройству пляжей, включая земельные работы, обустройство дорожек, монтаж беседок и модулей, спортивных и детских площадок проведены уже в текущем сезоне. Нестационарное пляжное оборудование полностью поставлено и находится на складском хранении у инвесторов.

Открытие всех пляжей планируется с началом нового купального сезона. Рекреационные площадки перед открытием будут дополнительно обследованы комиссией Минэкономики РМ с привлечением специалистов различных ведомств.



