В Мордовии определился победитель детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в средней возрастной группе

Спорт

В Саранске прошли финальные матчи республиканского этапа детского хоккейного турнира «Золотая шайба» сезона 2023-2024 гг. За победу боролись хоккеисты в средней возрастной группе (2011-2012 г.р.).

По информации Минспорта РМ, в матче за первое место сражались хоккеисты Рузаевского и Атюрьевского районов. Первые оказались сильнее и удачливее - итоговый счет 8:4. Юные спортсмены из  Краснослободского и Чамзинского районов разыгрывали бронзовую медаль. В матче за третье место со счетом 2:1 победила команда из Чамзинского района.

Итоговая таблица выглядит так:

1 место - «РузБарс» г. Рузаевка
2 место - Атюрьевский район
3 место - Чамзинский район.

Лучшими игроками были признаны:

Лучший вратарь - Софья Кураева («РузБарс», Рузаевка)
Лучший нападающий - Святослав Лазарев (Краснослободский район)
Лучший защитник - Иван Надькин (Чамзинский район).

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