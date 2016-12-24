В Мордовии определился победитель детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в средней возрастной группе

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
В Саранске прошли финальные матчи республиканского этапа детского хоккейного турнира «Золотая шайба» сезона 2023-2024 гг. За победу боролись хоккеисты в средней возрастной группе (2011-2012 г.р.).
По информации Минспорта РМ, в матче за первое место сражались хоккеисты Рузаевского и Атюрьевского районов. Первые оказались сильнее и удачливее - итоговый счет 8:4. Юные спортсмены из Краснослободского и Чамзинского районов разыгрывали бронзовую медаль. В матче за третье место со счетом 2:1 победила команда из Чамзинского района.
Итоговая таблица выглядит так:
1 место - «РузБарс» г. Рузаевка
2 место - Атюрьевский район
3 место - Чамзинский район.
Лучшими игроками были признаны:
Лучший вратарь - Софья Кураева («РузБарс», Рузаевка)
Лучший нападающий - Святослав Лазарев (Краснослободский район)
Лучший защитник - Иван Надькин (Чамзинский район).
Поделиться в соц. сетях:
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников