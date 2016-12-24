В Мордовии отец выплатил за несовершеннолетнего сына 700 тысяч рублей компенсации морального вреда

По информации УФССП по РМ, в Краснослободске окончены исполнительные производства о взыскании с местного жителя и его несовершеннолетнего сына компенсации морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей. Подросток, самовольно взяв ключи от отцовского мотоцикла, насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав проверил имущественное положение отца-должника. Мужчина имел два официальных места работы, откуда производились удержания, но в этом случае на полную выплату компенсации ушло бы 7 лет.

В собственности у мужчины имелось транспортное средство марки «Нива». Имущество было арестовано и передано на оценку. Стоимость транспорта специалист оценил немногим более чем в 200 тысяч рублей. Но владелец не стал доводить дела до реализации авто, он оформил несколько кредитов и займов, и за две недели до Нового года выплатил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором.

Как отмечается в информации Службы судебных приставов, полученная взыскателями сумма не вернет ни отцу, ни дочери любимую супругу и маму. Но станет доказательством восстановления их прав в части возмещения морального вреда от потери близкого человека.