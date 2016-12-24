В Мордовии суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в Ковылкинском районе

Ковылкинский районный суд Мордовии признал 53-летнего индивидуального предпринимателя и 39-летнего бывшего начальника отдела целевых программ и проектов Администрации Ковылкинского района виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.

Сотрудниками УФСБ по РМ во взаимодействии с УЭБиПК регионального МВД было установлено, что в 2020 году администрация города Ковылкино проводила электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественной территории – «Парка патриотов».

В результате победителем электронного аукциона стал индивидуальный предприниматель, победу которому обеспечил находившийся с ним в сговоре начальник отдела администрации района. В целях хищения бюджетных средств работы по благоустройству парка проводились в объеме и по качеству, не соответствующим проектно-сметной документации и муниципальному контракту. Кроме того, в ходе работ применялись несертифицированные товары и материалы, а также оборудование, изготовленное кустарным способом.

На основании фиктивных актов оплата по муниципальному контракту была произведена в полном объеме - в сумме более 19,8 млн рублей. При этом в отчетные документы были включены работы, которые не выполнялись, а также использованное несертифицированное оборудование. В результате совместной мошеннической деятельности подсудимые похитили более 2 миллионов рублей, которые потратили на личные нужды.

Эта парочка также была признана виновной в хищении бюджетных средств в размере более 300 тысяч рублей при выполнении работ по благоустройству территорий в части ремонта памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эти работы велись в нескольких населенных пунктах Ковылкинского района.

Кроме этого, индивидуальному предпринимателю предъявлялось обвинение в покушении на хищении денежных средств в сумме более 300 тысяч рублей при выполнении капитального ремонта здания Ковылкинской детской школы искусств. Однако его противоправные действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам – оплату приостановил директор учреждения.

В рамках расследования также была установлена причастность начальника отдела к хищению 75 тысяч рублей при строительстве водопровода в селе Троицк Ковылкинского района.

Причастность фигурантов к инкриминируемым деяниям подтверждена заключениями строительно-технических, лингвистических и других судебных экспертиз, многочисленными допросами свидетелей, проживающих в том числе и за пределами Мордовии.

Следственными органами были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 20 миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего сотрудника администрации к 6 годам лишения свободы, индивидуального предпринимателя – к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с них похищенную сумму в пользу бюджетов поселений Ковылкинского района.

Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.