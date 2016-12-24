Первый кассационный суд оставил в силе приговор экс-председателю Госкомитета РМ по делам молодежи

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему председателю Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи Наталье Помеловой. В феврале этого года она была осуждена на пять с половиной лет за получение взяток.

По данным следствия, в 2016-2017 годах несколько жителей республики передали взятки в Госкомитет РМ по делам молодежи, чтобы попасть в заветный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты для строительства или приобретения жилья. Этот «коррупционный взнос» позволял получить заветные выплаты от государства в нарушение очередности.

В рамках расследования были установлены пять таких фактов, сумма незаконного денежного вознаграждения по каждому составляла 50 тысяч рублей. Взятки передавались Наталье Помеловой через посредников. При этом, уголовное преследование в отношении взяткодателей и посредников во взяточничестве было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Всего Помеловой было предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток по 50 тысяч рублей в каждом случае. Уголовное дело на бывшую чиновницу возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по РМ.

Приговором Ленинского суда Саранска Наталье Помеловой было назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Также было решено взыскать с осужденной в пользу федерального бюджета 250 тысяч рублей, полученных ею в результате совершения преступлений.

Защитник бывшей чиновницы обжаловал это решение. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Мордовии приговор районного суда был изменен - но только по ограничительным мерам. Из приговора было исключено указание на лишение Помеловой права занимать должности в органах местного самоуправления, а также должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных полномочий. В остальной части приговор в отношении экс-председателя Госкомитета был оставлен без изменения.

Но адвокат на этом не остановился. В кассационной жалобе в Первый кассационный суд общей юрисдикции защитник осужденной, не оспаривая ее виновность и квалификацию содеянного, просил смягчить для Помеловой наказание. Он указывал на наличие смягчающих обстоятельств – явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, а также на имеющееся у нее основание для отсрочки отбывания наказания - до достижения ребенком Помеловой четырнадцатилетнего возраста.

Но приговор был оставлен без изменения. Кассационный суд признал предыдущие судебные решения по делу Помеловой мотивированными и обоснованными, а назначенное ей наказание – справедливым и соразмерным содеянному.