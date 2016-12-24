Первая партия из полутора тысяч новогодних писем школьников Мордовии отправилась на передовую бойцам СВО

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии проводит патриотическую акцию «Напиши новогоднее письмо солдату». В рамках акции школьники могут написать послания для участников СВО, находящихся на передовой.
К акции присоединились ученики из всех районов Мордовии. В своих посланиях дети желают бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой. Первая партия из полутора тысяч писем уже отправилась к адресатам. Их получат контрактники и мобилизованные бойцы из Мордовии.
По информации регионального филиала фонда, доставку посланий организовал ветеран спецоперации Юрий Семенюк. «Когда на фронт приходили детские письма, мы их разбирали и уносили в блиндаж, где читали со слезами на глазах, - признается он. – Потому что ребята пишут искренне и от всего сердца. Каждое слово берет за душу. Зачастую слова поддержки оказываются для бойца важнее всего».
Акция продлится до 25 декабря, присоединиться к ней может любой желающий.
Письма на фронт принимаются в филиале фонда «Защитники Отечества» в Мордовии по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 113.
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