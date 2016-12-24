Сотрудники Госавтоинспекции совместно с прокуратурой зафиксировали многочисленные нарушения на улично-дорожной сети Саранска

По информации МВД по РМ, 20 декабря сотрудники отдела дорожного и технического надзора Госавтоинспекции республики совместно с работниками Пролетарской прокуратуры Саранска провели обследование эксплуатационного состояния улично-дорожной сети столицы Мордовии. Оценивалось ее соответствие обязательным требованиям законодательства в области безопасности дорожного движения.

В ходе проверки были выявлены нарушения на целом ряде улиц - Веселовского, Пушкина, Анны Лусс, Коваленко, Проспект 60 лет Октября, Лямбирское шоссе, Есенина, Н. Эркая, Миронова, Победы, Войнова, Металлургов, Семашко, Васенко, Титова, Лодыгина, бульвар Цаплина, Юго-Западном шоссе, Солнечная, 1-я Промышленная, Пролетарская, Строительная, 2 проезда от Веселовского до Проспекта 60 лет Октября, в районе рынка «Ринг».

В частности, перед нерегулируемыми пешеходными переходами ближе 10 метров выросли снежные горы, не очищены тротуары и подходы к пешеходным переходам, покрытие проезжей части имеет снежный накат, рыхлый и талый снег сформировал валы на бордюрном камне, что привело к сужению проезжей части.

Также выявлены многочисленные повреждения покрытия проезжей части на Лямбирском шоссе, на участке дороги от ул. Победы до проспекта 60 лет Октября. Размеры повреждений в несколько раз превышают предельно допустимые параметры, определенные государственным стандартом. В районе дома 56А на ул. Веселовского повреждены дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход».

Федеральным законодательством определено, что мероприятия по содержанию уличной дорожной сети осуществляются органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, в ведении которых находятся автомобильные дороги. Улично-дорожная сеть в границах Саранска принадлежит Администрации города и передана в оперативное управление Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.

Как отмечается, в адрес указанной организации неоднократно объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, возбуждались дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог).