Бойцам СВО из Мордовии вместе с необходимыми вещами и оборудованием передали икону с образом Божией Матери

В предновогодние дни нашим землякам-участникам СВО из Мордовии доставлен очередной груз с необходимыми вещами и оборудованием.

По благословлению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия воинам передан образ Божией Матери «Взыскание погибших». Икону написала ученица иконописного класса при Саранской духовной семинарии Инна Щепетнева.

Также бойцы получили теплые послания и рисунки детей воскресной школы Кафедрального собора Святого праведного воина Феодора Ушакова и воспитанников детского сада N104 города Саранска.