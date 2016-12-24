Бойцам СВО из Мордовии вместе с необходимыми вещами и оборудованием передали икону с образом Божией Матери

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В предновогодние дни нашим землякам-участникам СВО из Мордовии доставлен очередной груз с необходимыми вещами и оборудованием.
По благословлению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия воинам передан образ Божией Матери «Взыскание погибших». Икону написала ученица иконописного класса при Саранской духовной семинарии Инна Щепетнева.
Также бойцы получили теплые послания и рисунки детей воскресной школы Кафедрального собора Святого праведного воина Феодора Ушакова и воспитанников детского сада N104 города Саранска.
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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