Бойцам СВО из Мордовии вместе с необходимыми вещами и оборудованием передали икону с образом Божией Матери

Социум

 

В предновогодние дни нашим землякам-участникам СВО из Мордовии доставлен очередной груз с необходимыми вещами и оборудованием.

По благословлению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия воинам передан образ Божией Матери «Взыскание погибших». Икону написала ученица иконописного класса при Саранской духовной семинарии Инна Щепетнева. 

Также бойцы получили теплые послания и рисунки детей воскресной школы Кафедрального собора Святого праведного воина Феодора Ушакова и воспитанников детского сада N104 города Саранска.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Благородная миссия

Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения

1
Заказать рекламу
1
1
1