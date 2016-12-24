В Мордовии пожилой налетчик получил 4 года колонии за разбойное нападение на юных девочек

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Суд в Мордовии вынес приговор 61-летнему жителю поселка Явас за совершение разбойного нападения на двух девочек в возрасте 14 и 15 лет.
27 марта этого года в дежурную часть полиции поступило заявление о разбойном нападении на двух несовершеннолетних барышень. Преступление произошло вечером в поселке Явас на плохо освещенной улице. Неизвестный мужчина ударил одну из потерпевших деревянной палкой, похитил у девочек сумочки и скрылся.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности нападавшего. По приметам, указанным потерпевшими, был составлен словесный портрет, опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения.
В результате, полицейским удалось выйти на злоумышленника - им оказался 61-летний местный житель. В ночь на 29 марта оперативники уголовного розыска задержали его в общежитии по месту проживания. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты похищенные у одной из девочек наушники.
В отношении пожилого налетчика было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По информации Следственного комитета по РМ, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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