В Мордовии 63-летний пенсионер отправится в колонию за смертельную расправу над сыном

«Все мы любим Мордовию!»
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Пожилой житель Темниковского района выслушал приговор суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным следствия, днем 22 сентября этого года в селе Пурдошки Темниковского района 63-летний пенсионер вместе с 35-летним сыном возле дома на улице распивали спиртное.
Прилично набравшийся сын стал высказывать отцу претензии, что он нигде не работает и не занимается домашним хозяйством. Но родитель не был расположен выслушивать нравоучения. В ходе вспыхнувшей ссоры пожилой человек взял деревянный черенок от метлы и стал избивать им отпрыска по голове и другим частям тела.
Не подозревая, что нанес сыну смертельное ранение, родитель ушел спать. Скорую помощь вызвала мать скончавшегося парня, которая приехала с работы домой и обнаружила сына без признаков жизни.
В отношении фигуранта судом по ходатайству следователя СК была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По информации Следственного комитета по РМ, приговором суда пожилому мужчине было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Поделиться в соц. сетях:
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ