Сотрудники УФСИН по РМ привезли новогодние подарки детям в «Ясную Поляну»

Социум

В рамках проведения ежегодного республиканского благотворительного  телемарафона «Добро без границ» представители УФСИН по РМ посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная Поляна».

Сотрудники отдела по конвоированию вместе с активистами волонтерских объединений ведомства организовали добровольный сбор гуманитарной помощи для детей. Гости привезли в центр продукты питания, фрукты, соки, а также новогодние подарки.

Как отмечается, предновогодний визит ознаменовался  проведением спортивных мероприятий и веселых конкурсов, подаривших ребятам радость и приятные эмоции.

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