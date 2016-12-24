Сотрудники УФСИН по РМ привезли новогодние подарки детям в «Ясную Поляну»

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
В рамках проведения ежегодного республиканского благотворительного телемарафона «Добро без границ» представители УФСИН по РМ посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная Поляна».
Сотрудники отдела по конвоированию вместе с активистами волонтерских объединений ведомства организовали добровольный сбор гуманитарной помощи для детей. Гости привезли в центр продукты питания, фрукты, соки, а также новогодние подарки.
Как отмечается, предновогодний визит ознаменовался проведением спортивных мероприятий и веселых конкурсов, подаривших ребятам радость и приятные эмоции.
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Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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