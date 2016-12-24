В Саранске озвучили цены на продукты на предстоящей продовольственной ярмарке

23 декабря в четырех районах Саранска состоится традиционная предновогодняя продовольственная ярмарка. Для жителей и гостей региона будет представлена продукция местных производителей по сниженным ценам.



Площадки ярмарки будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:



ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

В продажу поступят популярные категории товаров - яйца куриные, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед, деревья хвойных пород и др.

По информации Минэкономики РМ, ели и сосны будут продавать по 250 руб/шт, сахар - 50 рублей за кг, десяток яиц будет стоить 70 рублей, 1 кг сливочного масла нефасованного - 550 рублей, а 1 кг мяса птицы - 165 рублей за кг.

Для оказания помощи людям старшего поколения и с ограничениями по здоровью будут привлечены волонтерские организации, режим их работы с 7:00 до 11:00. Кроме того, для доставки населения до мест проживания, будет курсировать бесплатный автотранспорт.



Хозяйствующие субъекты, желающие принять участие в ярмарке, могут подать заявки в отдел развития торговли и потребительских услуг Минэкономики РМ по телефонам: 39-15-34, 39-15-38.