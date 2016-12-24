В Мордовии в ходе операции «Безопасный регион» к административной ответственности привлекли более 400 водителей

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В Мордовии 16 и 17 декабря проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион». Для оказания практической помощи в районы республики выезжали патрули ДПС отдельного специализированного батальона Госавтоинспекции.
Как отмечается в информации МВД по РМ, за два дня проведения операции к административной ответственности было привлечено более 400 нарушителей. За выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД на водителей составлено порядка 10 административных протоколов, привлечено к ответственности более 50 автовладельцев за управление транспортным средством с техническими неисправностями (чрезмерной тонировкой), выявлено пять граждан, которые управляли авто, не имея водительского удостоверения соответствующей категории.
Отдельное внимание сотрудников Госавтоинспекции уделялось пресечению фактов управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлено 11 водителей с признаками опьянения, в отношении каждого из них составлены соответствующие административные материалы.
Госавтоинспекция МВД по РМ обращается к участникам дорожного движения: если вы заметили водителя, находящегося за рулем в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, сообщите о таких фактах по телефону дежурной части - 8 (8342) 24-64-09 или 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движение и т.д.). Также оперативно передать информацию о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения можно посредством чат-бота Госавтоинспекции РМ в телеграм.
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