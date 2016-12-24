В Саранске выпускают «Р-ФОН» с отечественной операционной системой «РОСА Мобайл» - смартфон представили официально

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Об этом в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«Саранск - родина российского смартфона! Сегодня разработчики представили «Р-ФОН» с отечественной операционной системой «РОСА Мобайл». Одна из важных его функций - обеспечить безопасность хранения данных, безопасность общения.
Полный цикл сборки осуществляет компания «Рутек» и выпускает его у нас, в Мордовии. Ждём смартфон на российском рынке!»
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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