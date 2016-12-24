В Мордовии семья бойцов СВО прошла обучение на операторов беспилотных летательных аппаратов

В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» на персональном сопровождении находится семья Прониных из города Ковылкино. Она уникальна даже по республиканским меркам - оба сына Натальи и Дмитрия принимали участие в специальной военной операции.



20-летний Владислав Пронин находился на фронте с первого дня. Был командиром подразделения артиллерийских войск. За личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова. После истечения срока контракта Владислав вернулся домой.



В сентябре 2022-го повестку в рамках частичной мобилизации вручили старшему сыну – 23-летнему Евгению. Он служил рядовым в пехоте. 24 марта молодой защитник героически погиб в ходе выполнения боевой задачи. Награжден орденом Мужества посмертно.



В настоящее время в Ковылкинской школе № 4 идет работа по сбору материала для открытия музея участников СВО, в которой Пронины принимают активное участие – передают фотографии и документы из семейного архива, а также участвуют в «Уроках мужества».

Также при содействии социального координатора Андрея Акашева они прошли курсы обучения на операторов беспилотного летательного аппарата на базе МГУ им. Огарева. Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости».

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», на днях Прониным вручили сертификаты специалистов. «Благодаря полученным знаниям мы сможем принести пользу обществу, - призналась Наталья Пронина. - В наших планах – сотрудничество с волонтерскими организациями, будем помогать в поисках пропавших без вести людей».