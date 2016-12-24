В Мордовии полицейские задержали двух студентов, похитивших из техникума учебный макет автомата Калашникова

Как сообщает МВД по РМ, днем 30 ноября в дежурную часть отдела полиции в Ардатовском районе поступило сообщение директора аграрного техникума. Он пояснил, что из помещения, где хранится спортивный инвентарь, неизвестные похитили учебный макет автомата Калашникова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны двое учащихся этого же учебного заведения, 2004 и 2005 годов рождения. Один из них проживает в поселке Тургенево, второй – в городе Ардатов. Молодые люди были задержаны по месту жительства и доставлены в отдел полиции, где признались в содеянном.

Выяснилось, что во время перемены они подошли к кабинету, где находится спортинвентарь техникума, взломали дверь и проникли внутрь. В шкафу студенты обнаружили учебный макет автомата Калашникова и решили им завладеть, но только с соблюдением мер конспирации.

После занятий они вновь поднялись к кабинету, удостоверились, что за ними никто не наблюдает, взяли макет и спрятали его в чехле с гитарой. С добычей молодые люди беспрепятственно покинули образовательное учреждение. Учебный автомат они спрятали в заброшенном доме в поселке Тургенево, где он был обнаружен и изъят полицейскими.

В отношении парней возбудили уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.