В Мордовии на трассе «М5 «Урал» водитель иномарки погиб в ДТП с грузовой фурой

По информации Госавтоинспекции республики, вечером 15 декабря в Зубово-Полянском районе на трассе «М5 «Урал» 57-летний водитель автомашины «Форд Фокус» не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу. Здесь легковушка столкнулась с грузовой фурой «Ивеко» под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «Форд Фокус» от полученных травм скончался на месте пришествия до приезда бригады скорой помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы. Водитель «Ивеко» за рулем находился трезвым.