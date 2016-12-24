Андрей Горемыкин из Мордовии стал победителем проекта «Твой Ход»

Участник Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Горемыкин выиграл 1 миллион рублей в рамках конкурсного трека «Делаю». Студент Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева победил в третьем сезоне с проектом Imusic.

Финал третьего сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошел на ВДНХ в Москве с 12 по 14 декабря в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход» – 2023.

«Проект «Твой Ход» — гораздо больше, чем просто возможность проявить себя здесь и сейчас. Он дает студентам ресурсы, чтобы развивать свои идеи долгосрочно. И, что кажется мне важным, объединяет молодежь. «Твой Ход» создал самое большое в стране сообщество активных студентов. Я очень рад за победителей, потому что каждый их проект действительно заслуживает внимания. Ребята, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте менять мир к лучшему! Все в ваших руках!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Летом прошел этап экспертной оценки, затем авторы лучших проектов защищали результаты своих работ на очных окружных этапах. По результатам проведения трека определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты — 1 миллион рублей.

«Сегодня на небосклоне зажглось 200 новых ярких звезд — объявлены победители третьего сезона проекта «Твой Ход». Хочу пожелать ребятам, которые живут и создают в России, нескончаемой энергии и терпения для взращивания своих проектов и реализации идей. Сообщество «Твой Ход» всегда будет рядом, готовое помочь словом и делом. Дерзайте, ведь студенчество – это время для ваших возможностей!» — поделилась напутствием руководитель проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Шенк

Андрей Горемыкин, участник тематики «Человек — художественный образ», создал студию содействия созданию молодежных музыкальных групп Imusic. Это проект, на базе которого создаются музыкальные группы из школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет.

Студия предоставляет участникам все условия для создания группы: репетиционную точку, музыкальные инструменты, оборудование и наставников. Команда проекта обучает игре на гитаре, берет на себя организационные вопросы, помогает собрать коллектив и начать давать концерты.

Уникальность проекта в том, что обычно студии сфокусированы на индивидуальном обучении, после которого музыкант теряется из-за отсутствия круга единомышленников. Imusic же объединяет креативных ребят в группы — так развиваться в музыкальной сфере не только интереснее, но и проще, ведь рядом всегда находятся друзья, которые готовы поддержать, вдохновить и поделиться знаниями.

Imusic стал точкой притяжения всех подростков региона, увлеченных музыкой. Они общаются, обучаются, находят близких по духу ребят, проявляют таланты и реализуют свой творческий потенциал.

«В музыке сложно двигаться одному, как и в любой сфере. В силе сообщества я много раз убеждался, особенно на проекте «Твой Ход». Видеть такое огромное количество людей, которые идут к одной цели, поддерживают друг друга и помогают — это просто до мурашек. Спасибо организаторам за создание такой мощной атмосферы единства!» — поделился Андрей Горемыкин.

Победителей третьего сезона проекта на церемонии награждения поощрили также и партнеры проекта. ОАО «РЖД» и ПАО «ГМК «Норникель» приготовили призы и награды для победителей проекта, Госкорпорация «Росатом» отправит 20 победителей в путешествие попредприятиям атомной промышленности, компания VK подарит VK- Капсулы и сертификаты на онлайн-обучение.