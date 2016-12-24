В Саранске прокуратура организовала проверку по сообщениям о возможных нарушениях при газоснабжении жилых домов

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
В связи с сообщениями, опубликованными в сети «Интернет», по вопросам отключения АО «Газпром газораспределение Саранск» газоснабжения в многоквартирных домах и возможных нарушениях закона при оформлении договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, прокуратурой Октябрьского района г. Саранска организована проверка.
В рамках проверки будет дана оценка изложенным в соответствующих публикациях сведениям, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также прокуратура РМ сообщает о запуске с 16 по 17 декабря 2023 года «горячей линии» по вопросам предоставления коммунальной услуги газоснабжения.
По телефону «горячей линии» граждане могут оставить устные сообщения о нарушениях закона, связанных с порядком предоставления коммунальной услуги газоснабжения и заключением со специализированной организацией договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме.
Телефон «горячей линии»: 8-(8342)-47-55-05
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Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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