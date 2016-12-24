На брифинге в МГУ им. Н.П. Огарева развеяли мифы радиофобии – необоснованной боязни источников облучения

15 декабря на площадке Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева прошел брифинг, посвященный борьбе с радиофобией – необоснованной боязнью источников облучения. В обсуждении темы участвовали эксперты российского оператора мобильной связи Tele2, республиканского управления Роспотребнадзора и научного сообщества. Мероприятие было инициировано Министерством цифрового развития РМ.

И.о. министра цифрового развития РМ Роман Курмакаев отметил, что проблема радиофобии в регионе довольно актуальна, особенно в случаях, когда речь идет о возведении новой сотовой вышки в условной близости от жилых домов или социальных учреждений. При этом, активность абонентов в Мордовии постоянно увеличивается, поэтому мобильным операторам необходимо расширять действующие сети, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов.

Директор саранского филиала Tele2 Константин Гаркуша в рамках брифинга рассказал об архитектуре сотовой сети и факторах, влияющих на выбор местности при строительстве объектов связи в сельских территориях и в зоне городской застройки.

Осветить проблему радиофобии со всех сторон помогли приглашенные эксперты. Природу радиосигнала и влияние электромагнитных полей на организм объяснил доцент кафедры радиотехники института наукоемких технологий и новых материалов МГУ им. Н.П. Огарева Владимир Беглов. Кандидат физико-математических наук подчеркнул, что ни радиосигнал нормативной мощности, ни базовые станции, работающие с соблюдением санитарных норм, не опасны для человека, животных или растений.

Заместитель руководителя Управления Роспотребназдора по РМ Наталья Фадеева добавила, что все мобильные операторы получают разрешение на установку и эксплуатацию объекта связи только после тщательной проверки документации, расчетов и замеров уровня электромагнитного поля в зоне действия базовой станции. Российские нормативы одни из самых строгих в мире – не выше 10 мкВт/см2, при этом средний уровень мощности обычно не превышает 2-3 мкВт/см2.

«Преодоление радиофобии – актуальная тема и для Мордовии, и для России в целом. В современном быстро меняющемся мире недостаточная информированность населения провоцирует рост тревожности, что, в свою очередь, снижает качество жизни людей. Как социально ответственная компания мы стремимся не просто обеспечить клиентов качественными мобильными услугами, но и сделать все от нас зависящее, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях и успокоить жителей республики: от установки базовых станций их здоровью не угрожает опасность. Рад, что информационно-разъяснительную деятельность мы ведем совместно с ключевыми экспертами при поддержке министерства цифрового развития Республики Мордовии», - отметил Константин Гаркуша.