В Мордовии серебряные волонтеры сплели маскировочные сети и изготовили блиндажные свечи для бойцов СВО

По информации регионального отделения Социального фонда России, свыше 160 активистов Центров общения старшего поколения по всей Мордовии приняли участие в помощи бойцам специальной военной операции.



Серебряные волонтеры из Атяшевского, Дубенского, Ельниковского, Лямбирского, Рузаевского и Чамзинского райнов сплели 22 маскировочных сети и изготовили более 130 блиндажных свечей. Кроме того, мастерицы Центров связали для наших защитников 65 пар шерстяных носков.



«У многих из нас на СВО дети и внуки. Мы рады внести свою посильную помощь в столь важное дело. Верим и ждем наших бойцов с победой!», — говорит посетительница Ардатовского Центра Раиса Додайкина.



Все вещи переданы в пункты гуманитарной помощи «Своих не бросаем!», а также местным волонтерским организациям, которые доставят их на передовую.