В Саранске находящийся в розыске деятель беспечно пришел на судебный процесс и был задержан приставом

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По информации УФССП по РМ, сотрудник специализированного отделения Службы судебных приставов Денис Смирнов задержал в Саранске разыскиваемого преступника.
Прописанный в Татарстане мужчина был признан виновным за применение насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. К месту отбывания наказания гражданин должен был явиться самостоятельно, но не сделал этого и был объявлен в розыск.
Самонадеянный товарищ был задержан в Верховном суде Мордовии. Мужчина пришел на судебный процесс, в рамках которого выступал истцом.
«Информация, что разыскиваемый гражданин является участником судебного заседания и может явиться на процесс, поступила из Октябрьского суда Саранска. Когда мужчина прибыл в суд, он был досмотрен и задержан», - рассказывает Денис Смирнов.
Осужденный был передан сотрудникам полиции.
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