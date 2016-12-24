В Саранске находящийся в розыске деятель беспечно пришел на судебный процесс и был задержан приставом

По информации УФССП по РМ, сотрудник специализированного отделения Службы судебных приставов Денис Смирнов задержал в Саранске разыскиваемого преступника.

Прописанный в Татарстане мужчина был признан виновным за применение насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. К месту отбывания наказания гражданин должен был явиться самостоятельно, но не сделал этого и был объявлен в розыск.

Самонадеянный товарищ был задержан в Верховном суде Мордовии. Мужчина пришел на судебный процесс, в рамках которого выступал истцом.

«Информация, что разыскиваемый гражданин является участником судебного заседания и может явиться на процесс, поступила из Октябрьского суда Саранска. Когда мужчина прибыл в суд, он был досмотрен и задержан», - рассказывает Денис Смирнов.

Осужденный был передан сотрудникам полиции.