Депутат Юлия Оглоблина получила ответ от Минобороны по графику отпусков для бойцов СВО из Мордовии

Депутат Госдумы РФ от Мордовии Юлия Оглоблина (фракция «Единая Россия») сообщила о том, что Минобороны России направило ответ на ее депутатский запрос, касающийся отпуска бойцов СВО из Мордовии. Она поблагодарила министерство за отработку и предоставленную информацию.

«О том, что некоторых бойцов Мордовии подолгу не отпускают в заслуженный отпуск, мне рассказали их семьи на встрече в Саранске, также писали об этом в соцсетях. Я оперативно собрала со всех обратившихся информацию и направила список в Минобороны с просьбой оказать содействие военнослужащим из Мордовии в предоставлении отпусков», - сообщила парламентарий.

Юлия Оглоблина получила график с данными об отпусках на 25 бойцов из Мордовии. Так как в ответном письме Минобороны указано, что сроки могут быть скорректированы исходя из обстановки в зоне СВО, депутат сообщила, что остается на связи с семьями наших военнослужащих, чтобы убедиться, что они приедут домой на заслуженный отдых.