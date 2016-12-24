Депутат Юлия Оглоблина получила ответ от Минобороны по графику отпусков для бойцов СВО из Мордовии

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Депутат Госдумы РФ от Мордовии Юлия Оглоблина (фракция «Единая Россия») сообщила о том, что Минобороны России направило ответ на ее депутатский запрос, касающийся отпуска бойцов СВО из Мордовии. Она поблагодарила министерство за отработку и предоставленную информацию.
«О том, что некоторых бойцов Мордовии подолгу не отпускают в заслуженный отпуск, мне рассказали их семьи на встрече в Саранске, также писали об этом в соцсетях. Я оперативно собрала со всех обратившихся информацию и направила список в Минобороны с просьбой оказать содействие военнослужащим из Мордовии в предоставлении отпусков», - сообщила парламентарий.
Юлия Оглоблина получила график с данными об отпусках на 25 бойцов из Мордовии. Так как в ответном письме Минобороны указано, что сроки могут быть скорректированы исходя из обстановки в зоне СВО, депутат сообщила, что остается на связи с семьями наших военнослужащих, чтобы убедиться, что они приедут домой на заслуженный отдых.
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