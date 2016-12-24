Полторы тонны продуктовых товаров доставили в Каланчак в фирменный магазин «Продукты Мордовии»

По информации интернет-портала hersonka.ru, в состав груза из Мордовии вошли сыры, колбасы, сгущенное молоко и зеленый горошек.

В подшефный Мордовии Каланчак отправились сыры комбината «Ичалковский», колбасная продукция от МПК «Атяшевский» и агрофирмы «Октябрьская», а также сгущенное молоко и зеленый горошек от «Саранского консервного завода».

Как отмечается, на сегодняшний день ассортимент магазина «Продукты Мордовии» уже превышает 80 наименований.