Полторы тонны продуктовых товаров доставили в Каланчак в фирменный магазин «Продукты Мордовии»

Социум

По информации интернет-портала hersonka.ru, в состав груза из Мордовии вошли сыры, колбасы, сгущенное молоко и зеленый горошек.

В подшефный Мордовии Каланчак отправились сыры комбината «Ичалковский», колбасная продукция от МПК «Атяшевский» и агрофирмы «Октябрьская», а также сгущенное молоко и зеленый горошек от «Саранского консервного завода».

Как отмечается, на сегодняшний день ассортимент магазина «Продукты Мордовии» уже превышает 80 наименований.

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