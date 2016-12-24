В Мордовии суд ужесточил приговор бывшему сотруднику полиции за превышение должностных полномочий

По информации прокуратуры РМ, с учетом позиции надзорного ведомства осужденному в Мордовии за превышение должностных полномочий бывшему сотруднику полиции был изменен приговор.

Как установило следствие, ночью 30 марта этого года сотрудниками Росгвардии в дежурную часть отдела полиции из заведения общественного питания был доставлен 45-летний мужчина. Со слов указанных должностных лиц, клиент заведения совершил административное правонарушение - мелкое хулиганство.

Задержанный товарищ не унимался и расточал всевозможные ругательства. Тогда в ответ на оскорбления, помощник оперативного дежурного саранского отдела полиции №4 в помещении отдела незаконно применил в отношении бузотера физическую силу - ударил в грудь и повредил ему ребра.

В дальнейшем мелкий хулиган обращался за медицинской помощью. При этом он сообщил, что телесные повреждения ему нанесли правоохранители.

После проверки всех обстоятельств, полицейского обвинили в превышении должностных полномочий и уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. На суде он признал, что действительно не сдержался и ударил потерпевшего в грудь, но оспаривал факт наступления у последнего тяжкого вреда здоровью в результате его действий.

По приговору Пролетарского суда экс-полицейскому дали 4 года условно с испытательным сроком в 3 года, одновременно наложив запрет занимать определенные должности в течение 2 лет. Также суд постановил лишить мужчину специального звания «сержант полиции».

С приговором не согласился государственный обвинитель, полагавший назначенную условную меру наказания чрезмерно мягкой.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы государственного обвинителя и изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальная часть мер наказания осталась неизменной.