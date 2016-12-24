В Мордовии малолетние дети, предположительно, могли употребить мор для травли крыс и мышей

Как сообщает МВД по РМ, 12 декабря в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Старошайговского района поступило сообщение из медицинского учреждения - в больницу доставили пятилетнюю девочку и ее двухлетнего брата, которые, предположительно, могли употребить мор для травли мышей и крыс.

Как пояснила мама детей, несколько недель назад в жилье разложили по полу за мебелью отраву от грызунов. Накануне вечером женщина заметила в руках у малышей вещество, напоминающее по виду пластилин. Не обратив внимание, она продолжила заниматься домашними делами. Но спустя несколько минут осознала грозящую детям опасность.

Женщина вместе с супругом незамедлительно доставили детей в медицинское учреждение, где им были проведены необходимые процедуры.

В настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка. Семья, в которой воспитываются дети, является благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают родителей малолетних детей не оставлять их без присмотра даже на несколько секунд. Уберите из зоны видимости опасные предметы, бытовую химию, лекарства. Не разрешайте детям играть рядом с окнами и балконами.

За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ.