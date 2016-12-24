Проект Мордовии стал одним из лучших в России среди решений по улучшению социальной сферы

13 декабря в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) подвели итоги работы акселератора для региональных сервисных уполномоченных и выбрали 10 лучших решений в различных жизненных ситуациях. Проект Республики Мордовия по жизненной ситуации «Принятие решение о рождении ребенка» занял третье место и вошел в ТОП-10 проектов-победителей.



С презентацией нашего проекта выступила региональный сервисный уполномоченный РМ Елена Семелева. Проект состоит из трех блоков. Первый – это игровой модуль для мальчиков и девочек 3-6 лет в детском саду, где дети примеряют на себя роли родителей. Второй блок подразумевает разработку регламента бережного общения гинеколога с подростками. Третий блок – это организация «пространства для разговора с подростками» в торговых центрах, где на еженедельной основе для ребят проводятся тематические мероприятия. Разработанное региональной командой решение уже внедряется в республике.



В подведении итогов работы акселератора АСИ принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Он подчеркнул, что все представленные решения по различным жизненным ситуациям важны для людей.

«Со многими новыми интересными мыслями я поеду обратно в Мордовию, чтобы внедрить это у нас в республике, - сказал руководитель республики. - Мне очень понравился проект родного Дагестана по сопровождению онкобольных. Эта жизненная ситуация очень стрессовая. Но сейчас медицина шагнула вперед, болезнь лечится, на нее можно воздействовать. Просто надо вовремя оказаться с человеком, он должен четко знать, куда обратиться. Главное – не оставаться одному и ни в коем случае не заниматься самолечением. Приятно, что проект Мордовии занял третье место, будем работать дальше, от этого выигрывают все».



В работе акселератора АСИ принимала участие руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил ее за поддержку, которую фонд оказывает участникам СВО и их семьям.