Житель Москвы фиктивно поставил на миграционный учет в своей саранской квартире 4 граждан Республики Узбекистан

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции в Саранске выявили факт нарушения миграционного законодательства.

Как было установлено, 46-летний житель города Москвы фиктивно поставил на миграционный учет в принадлежащей ему саранской квартире четверых граждан Республики Узбекистан - 1986, 1995, 2001 и 2018 годов рождения. Иностранные граждане фактически проживали по другим адресам. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается местонахождение указанных лиц.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по РМ напоминает жителям региона: осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, вы не только совершаете уголовно-наказуемое деяние. Возможно, вы способствуете сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений или скрывающихся от розыска.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 47-77-71 или 02.