Житель Москвы фиктивно поставил на миграционный учет в своей саранской квартире 4 граждан Республики Узбекистан

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции в Саранске выявили факт нарушения миграционного законодательства.
Как было установлено, 46-летний житель города Москвы фиктивно поставил на миграционный учет в принадлежащей ему саранской квартире четверых граждан Республики Узбекистан - 1986, 1995, 2001 и 2018 годов рождения. Иностранные граждане фактически проживали по другим адресам. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается местонахождение указанных лиц.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МВД по РМ напоминает жителям региона: осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, вы не только совершаете уголовно-наказуемое деяние. Возможно, вы способствуете сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений или скрывающихся от розыска.
Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 47-77-71 или 02.
Поделиться в соц. сетях:
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ