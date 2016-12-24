Школьники из Мордовии вошли в число призеров регионального этапа Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко

В оргкомитет конкурса, который с 2023 года проводится при поддержке Российской академии наук, поступило более 350 заявок из 50 регионов страны. В рамках отборочного тура на площадке невинномысского Центра детского научного и инженерно-технического творчества было представлено 30 проектов.

В этом году свои работы защищали школьники и студенты Ставрополья, Краснодарского края, Астраханской, Нижегородской и Оренбургской областей, Республик Мордовия, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Во время защиты работ юные таланты обосновывали свои проектные идеи, представляли результаты самостоятельно проведенных экспериментов и прототипы изобретений.

Жюри конкурса отметило высокий уровень работ школьников Мордовии, которые вошли в число призеров отборочного этапа конкурса. IT-проект «Мультитул для разработки IT-решений» Сергея Ксенофонтова, Александры Кашиковой, Даниила Козина и Михаила Самойлова из саранского Центра детского творчества № 2 был отмечен дипломом 3 степени.

Лучшие проекты регионального этапа Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко будут рекомендованы для участия в финале, который пройдет в феврале 2024 года.