В Рузаевке две барышни за два месяца увели из кассы магазина более 180 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, в Рузаевском районе перед судом вскоре предстанут две молодые работницы сферы торговли - 20-летняя и 22-летняя местные жительницы. Они попались на присвоении денег магазина, в котором трудились.

Как было установлено в ходе расследования, в июле 2023 года одна из обвиняемых была назначена на должность руководителя магазина по продаже детских товаров в Рузаевке. Являясь материально-ответственным лицом, она решила воспользоваться служебным положением и набить себе карманы.

К хищению денежных средств начальница привлекла коллегу-продавщицу, которой предложила периодически брать из кассы деньги и поровну делить между собой.

В период с июля по август этого года барышни 12 раз запускали руки в кассу и совершили хищение наличности на общую сумму 181 300 рублей. Суммы «изьятого» варьировались от 5 тысяч до 26 тысяч рублей за раз в зависимости от выручки. Деньги работницы торговой точки тратили на личные нужды.

Вину в содеянном девушки признали полностью. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.