В Мордовии 24-летний парень за рулем авто переехал лежавшего на дороге мужчину

По информации Госавтоинспекции республики, 12 декабря в Темниковском районе около двух часов ночи на дороге «Темников – Барашево – Теньгушево –граница с Нижегородской областью» 24-летний водитель автомашины совершил наезд на 33-летнего пешехода, который лежал на проезжей части дороги.

В результате бедолага от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель скрылся с места ДТП и в последующем был установлен. По данным ГИБДД, он был трезв.