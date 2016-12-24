В Мордовии директор детской школы искусств перечислила мошенникам почти 2 миллиона рублей

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54-летняя жительница Мордовии поддалась магии чинопочитания и лишилась крупной суммы денежных средств. Все началось с того, что женщине в мессенджере пришло настораживающее сообщение якобы от главы района, в котором она проживает.
В полиции потерпевшая рассказала, что поверила изложенной информации, поскольку она была отправлена в мессенджере от пользователя с фотографией, именем и фамилией главы района. Липовый муниципальный руководитель сообщал, что ему поступили сведения из правоохранительных органов с данными граждан, которые осуществляли переводы крупных сумм денег за границу. И в списке местных жителей также фигурировала директор детской школы искусств.
Женщина пыталась объяснить, что подобных операций она не совершала, но ей посоветовали продолжить разговор уже с сотрудником ФСБ - фальшивый офицер сразу же перезвонил жертве. Он пояснил, что злоумышленники от ее имени взяли кредит в размере 1 миллион 980 тысяч рублей. Для предотвращения несанкционированных действий требовалось получить так называемый зеркальный заем ровно на такую же сумму и перечислить полученные деньги на безопасный счет.
В результате потерпевшая оформила три кредита на общую сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей и обналичила личные сбережения в размере 550 тысяч. Все эти средства она перевела по указанным реквизитам.
Спустя некоторое время жительница Мордовии поняла, что ее грубо «развели» дистанционные аферисты, и обратилась в полицию.
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