В Мордовии директор детской школы искусств перечислила мошенникам почти 2 миллиона рублей

54-летняя жительница Мордовии поддалась магии чинопочитания и лишилась крупной суммы денежных средств. Все началось с того, что женщине в мессенджере пришло настораживающее сообщение якобы от главы района, в котором она проживает.

В полиции потерпевшая рассказала, что поверила изложенной информации, поскольку она была отправлена в мессенджере от пользователя с фотографией, именем и фамилией главы района. Липовый муниципальный руководитель сообщал, что ему поступили сведения из правоохранительных органов с данными граждан, которые осуществляли переводы крупных сумм денег за границу. И в списке местных жителей также фигурировала директор детской школы искусств.

Женщина пыталась объяснить, что подобных операций она не совершала, но ей посоветовали продолжить разговор уже с сотрудником ФСБ - фальшивый офицер сразу же перезвонил жертве. Он пояснил, что злоумышленники от ее имени взяли кредит в размере 1 миллион 980 тысяч рублей. Для предотвращения несанкционированных действий требовалось получить так называемый зеркальный заем ровно на такую же сумму и перечислить полученные деньги на безопасный счет.

В результате потерпевшая оформила три кредита на общую сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей и обналичила личные сбережения в размере 550 тысяч. Все эти средства она перевела по указанным реквизитам.

Спустя некоторое время жительница Мордовии поняла, что ее грубо «развели» дистанционные аферисты, и обратилась в полицию.