Госавтоинспекция МВД по РМ отмечает, что Администрацией Саранска не приняты должные меры по расчистке улиц от снега

Сотрудники Госавтоинспекции республики 12 декабря провели обследование улично-дорожной сети Саранска и зафиксировали, что Администрацией городского округа не приняты должные меры по расчистке улиц от снега.

В нарушение требований государственного стандарта на проезжей части дорог скопились снежные массы толщиной от 20 до 30 см, на пешеходных переходах и мостовых сооружениях образовались снежные валы

Как сообщает МВД по РМ, сотрудниками дорожно-технического отдела Госавтоинспекции выдано предостережение, а также возбуждено дело в отношении должностных лиц саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.