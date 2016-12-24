Госавтоинспекция МВД по РМ отмечает, что Администрацией Саранска не приняты должные меры по расчистке улиц от снега

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Сотрудники Госавтоинспекции республики 12 декабря провели обследование улично-дорожной сети Саранска и зафиксировали, что Администрацией городского округа не приняты должные меры по расчистке улиц от снега.
В нарушение требований государственного стандарта на проезжей части дорог скопились снежные массы толщиной от 20 до 30 см, на пешеходных переходах и мостовых сооружениях образовались снежные валы
Как сообщает МВД по РМ, сотрудниками дорожно-технического отдела Госавтоинспекции выдано предостережение, а также возбуждено дело в отношении должностных лиц саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.
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